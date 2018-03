Kot je v navadi, je najprej na trgu naprodaj nekoliko bogatejša in s tem dražja ponudba, kasneje pa se bodo pridružili tudi ročni menjalnik, dvokolesni pogon in druge motorne različice, kar ga bo naredilo dosegljivega širšemu krogu kupcev. Ti zdaj lahko izbirajo med enim bencinskim (2-litrski T5 z 247 konji oziroma 182 kilovati) in enim dizelskim motorjem (dvolitrski D4 s 190 KM/140 kW), oba sta na voljo z že omenjenim štirikolesnim pogonom ter dvema paketoma opreme. V prihodnje bodo v ponudbi še trije motorji, dizelski in bencinska, ter dva dodatna paketa opreme. Trenutno najcenejši XC40 stane 43.619 evrov, kasneje se bo cena spustila tik pod 30.000 evrov. az