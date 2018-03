Za leto 1968 pravijo, da je spremenilo svet. Bilo je namreč leto družbenih in političnih sprememb. Od vojne v Vietnamu in posledično gibanj za civilne pravice v ZDA, številnih protestov v Evropi do lakote v Afriki. Vsem je bilo jasno, da svet nikoli več ne bo enak. Toda pri Oplu so na dogajanje na svetovnem zemljevidu gledali nekoliko drugače. Bili so prepričani, da lahko zemljanom ponudijo nekaj novega, štirikolesnik, ki bo močnejši od vseh težav, ki so tistega leta pestile svet. Tako je na cesto poln optimizma zapeljal GT, športni avto z motorjem spredaj in pogonom na zadnji kolesi.

Zgodba o avtomobilu s prostorom za dva potnika in tako rekoč brez prtljažnika, se začenja v letu 1965, ko je bil prvič postavljen na ogled na salonu v Parizu, vtisi vseh, ki so ga videli, pa so bili pozitivni. Očitali so mu sicer, da na prvi pogled močno spominja na chevroleja corvette, ki je prodajno pot začela le nekaj mesecev pred njim, zato sta se ga hitro oprijela dva vzdevka – mini corvette in pa corvette za zemljane s plitvimi žepi.

Videz velik adut, vozne lastnosti pa zgolj povprečne Športnost sprva ni bila pisana z veliko začetnico – večino delov so si sposodili pri kadettu B –, sploh osnovni motor je premogel vsega 67 konjev, zato ni čudno, da se je večina kupcev odločila za močnejšo različico s 102 konjema moči. Ta je na testih revije Road & Track dosegla maksimalno hitrost 182 km/h in pospešek do stotice v 10,8 sekunde. So pa štirikolesniku med dinamično vožnjo očitali podkrmarjenje in povprečne vozne lastnosti. Posebnost GT so bile sicer prednje luči, ki so se s pomočjo voznika lahko dvignile ročno, notranjost pa je ponujala presenetljivo veliko prostora za dva potnika, glede na to, da je bila dolžina vsega 4,11 metra. Hitro so izračunali, da bo zemljan z višino do 1,83 metra imel dovolj prostora za glavo in kolena. Videz, pod katerega se je podpisal Oplov oblikovalec Erhard Schnell, je bil velik adut GT, zato ni presenetljivo, da je hitro osvojil srca ljubiteljev štirikolesne pločevine. Krasila sta ga dolg motorni pokrov in kratek zadek, na voljo pa je bil s štiristopenjskim ročnim in tristopenjskim samodejnim menjalnikom. Med letoma 1968 in 1973 so jih izdelali 103.463, največ, kar 34.997, v letu 1969. Avto so prodajali tudi onkraj luže, in sicer prek več kot 2000 prodajnih salonov znamke Buick. V lovu na kupce je bila pomembna tudi ugodna cena, v Nemčiji je namreč osnovni model stal 10.767 mark, kar je bilo približno 2750 dolarjev. Bil je cenejši od porscheja 912, a dražji od nekaterih drugih tekmecev, na primer fiata 124 coupeja, triumpha TR6 ali forda caprija. »Že od mladih nog so mi bili všeč športni avtomobili. Moj cilj je bil kupiti novo corvette, a za nakup nisem imel dovolj denarja. V tistem času so pri General Motors opla GT tržili kot mini corvette. Bil mi je cenovno dosegljiv. Še danes ima v mojem srcu posebno mesto,« je dejal Don Stewart, njegov ponosni lastnik. Dejansko je bil GT športni avto za povprečno zahtevnega kupca.