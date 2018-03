Gajser, nekdanji svetovni prvak in lani peti v skupnem seštevku za SP, je moral dirko v Argentini (zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, drugi je bil z enakim številom točk – 47 – aktualni svetovni prvak, Italijan Antonio Cairoli) izpustiti zaradi okrevanja po hudi poškodbi, ki jo je staknil sredi februarja na tekmi italijanskega prvenstva v Mantovi. Po skoku v velike višine je priletel na tla, z glavo udaril v krmilo motorja in staknil trojni zlom čeljusti. »Okrevanje poteka zelo hitro. Delam vse, da bi se čim prej vrnil in zamudil čim manj sezone. Neverjetno: šele trije tedni so minili od hudega padca in trikratnega zloma čeljusti, a sem bil prejšnji teden že na motorju. Tudi občutki na treningu so dobri. No, na prvem je šlo še bolj za tipanje, na naslednjih pa sem že prav letel,« pravi Tim Gajser, ki bo do konca sezone vozil s štirimi ploščicami in dvajsetimi vijaki, ki so mu jih v čeljust vstavili med dvema operacijama. K zelo hitri Timovi vrnitvi je prispevalo tudi posebno zdravilo, ki po besedah njegovega očeta Bogomirja Gajserja rane celi kar trikrat hitreje.

Pred dirko na mivki (pesku) v Valkenswaardu 21-letni Gajser nima posebnih tekmovalnih ciljev. »Na Nizozemskem bom skušal voziti sproščeno, uživati na motorju in biti eno z njim, nimam pa nobenih posebnih pričakovanj. Predvsem želim videti, kje sem v tem trenutku v primerjavi s tekmeci. Kljub padcu in poškodbi sem dobro pripravljen, čeprav še nisem stoodstoten, smo pa letos tudi veliko trenirali na pesku. Podlaga v Valkenswaardu je posebna: spodaj je trda, na vrhu pa je pesek,« opisuje Gajser 1550 metrov dolg krog proge v mestu na jugu Nizozemske z dobrimi 30.000 prebivalci.

Poleg Gajserja sta uvodno dirko v Patagoniji izpustila tudi Klemen Gerčar in Jernej Irt, ki se bo svetovni karavani pridružil naslednji mesec v italijanskem Arcu. Gerčar je moral lansko sezono zaradi poškodbe kolena končati še pred poletjem, vendar pravi, da je povsem nared za letošnjo. »Težko rečem, da sem imel premor med sezonama, čeprav nisem tekmoval. Garal sem, da sem koleno spravil v stanje, da sem lahko bil decembra spet na motorju. Januarja sem bil na pripravah na Sardiniji. Na prvih tekmah želim ponovno pridobiti tekmovalni ritem, ki sem ga v zadnjih letih nekoliko opustil, in se nato povzpeti navzgor v drugi polovici sezone,« napoveduje 27-letni Klemen Gerčar, ki je še vedno sam mojster za vse v svoji ekipi. »Svojo ekipo vodim že vse od leta 2015. Vsako sezono poskušamo narediti korak, dva naprej, hkrati pa želim, da bi bil tudi čim bolj razbremenjen. Za zdaj sem še menedžer, vodja in tekmovalec, a s trdim delom je mogoče narediti vse,« dodaja Gerčar, za katerega bo jutrišnja dirka na Nizozemskem (prva vožnja ob 14.15, druga ob 17.10) prva v elitnem razredu MXGP po lanskem osmem maju.