Čeprav se je v zadnjih letih trend, po katerem je nogometno prvenstvo z vidika tega, kdo bo prvak, precej nezanimivo, v najmočnejših iz Nemčije prenesel še v Italijo, kjer je Juventus osvojil zadnjih šest prvenstev, in v Francijo, kjer bogati PSG nima prave konkurence, ni monotonost prvenstva po omenjeni plati nikjer bolj izrazita kot ravno v Nemčiji. Ne nazadnje je prav v tej sezoni italijansko prvenstvo izmed najmočnejših v boju za naslov še edino resnično »odprto«, v francoskem pa je bil še lani prvak Monaco. Bayern je po drugi strani v Nemčiji v zadnjih 15 letih prvak postal kar 11-krat, zadnjih pet let pa tekmuje dobesedno sam s seboj oziroma s tem, koliko pred koncem mu bo tudi teoretično že uspelo osvojiti novo krono.

V zadnjih petih sezonah je imel Bayern ob koncu tako vselej dvomestno število točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, v povprečju kar slabih 16, tudi trenutno pa ima z 20 točkami naskoka pred drugim Schalkejem na vrhu najvišjo prednost v najmočnejših ligah. V Nemčiji so zato vse pogostejše debate o tem, kaj storiti, da bi prvenstvo spet naredili bolj zanimivo. Idej je veliko, vse so bolj kot ne nerealne, zadnjo pa je v kolumni predstavil nekdanji kapetan bavarskega kluba Stefan Effenberg, ki bi prvenstvo razdelil na dva dela. V prvem bi žreb določil dve skupini s po devetimi klubi, ki bi jeseni odigrali po dvokrožnem sistemu, spomladi pa bi v novih skupinah, ki bi ju tvorili po štirje najboljši iz obeh jesenskih in boljša petouvrščena na eni strani ter preostali klubi na drugi, »z ničle« startali v ligi za prvaka in obstanek. »Tako prvenstvo vsaj ne bi bilo odločeno že na polovici,« je med drugim zapisal Effenberg.

Sprememb, vsaj tako radikalnih, ne bo, je pa v bran nemškemu prvenstvu treba dodati, da je, če odštejemo Bayern, to najbolj izenačeno v boju za mesta pod vrhom. Bundesliga se tako lahko v zadnjih petih letih pohvali z najvišjim številom klubov, ki so vsaj enkrat zasedli mesta do petega (takih je 11), tudi letos pa trenutno drugi Schalke in šesti RB Leipzig loči le šest točk. Za primerjavo: razlika med drugim in šestim klubom v Angliji je trenutno 17 točk, v Španiji 20, v Franciji 21 in v Italiji 23 točk. Prav šesti Leipzig s slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom, ki je bil lani drugi, pa se bo v jutri v derbiju kroga pomeril z Bavarci in skušal prekiniti njihov 13 tekem dolg niz brez poraza, ki se vleče od konca novembra.

V tem času je Bayern nanizal kar 12 zmag in remi ter se uvrstil v četrtfinale lige prvakov, medtem ko Leipzig igra spremenljivo. V prvenstvu je v tem koledarskem letu po trikrat zmagal, remiziral in izgubil, a se po drugi strani uvrstil v četrtfinale evropske lige, kar pomeni tudi, da bo tokratni obračun tekma obeh preostalih nemških klubov v evropskih tekmovanjih. Potem ko je imel v zadnjem času nekaj težav z vneto mišico, naj bi se na igrišče vrnil tudi Kampl, ki pa bo s soigralci še naprej pogrešal poškodovanega Halstenberga. Pri Bayernu medtem ne bo že dalj časa poškodovanega vratarja Neuerja, odsotna bosta še Coman in Thiago Alcantara, vprašljiva pa sta Tolisso in Hummels. Ker je bil RB Leipzig ustanovljen pred slabimi devetimi leti in šele drugo sezono igra v bundesligi, bo to sicer šele četrti ligaški obračun teh dveh klubov – vse tri prejšnje je dobil Bayern.