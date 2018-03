V igranem filmu pač ne manjka primerov, ko je neko nedavno družbenopolitično dogajanje prikazano prek kakšne partikularnosti, najrajši družinske, medtem ko je v dokumentarnem filmu to že veliko težje in zato tudi redkeje. In tudi Druga stran vsegaMile Turajlić, ki je navdušila že s svojim prvencem Cinema komunisto (2010), nemara ne bi bil tako imeniten dokumentarec (z nagrado za najboljši film na prestižnem amsterdamskem festivalu IDFA), ki je znal družbenopolitično dogajanje uzreti iz nekega beograjskega stanovanja, ko se ne bi to dogajanje zarezalo že v stanovanje samo. In ali predvsem, če v njem ne bi živela Srbijanka Turajlić.

Razdeljeno stanovanje Omenjeno zarezo je naredila povojna komunistična oblast, ko je v meščanskem stanovanju Turajlićevih zaprla dvoje vrat, ga tako razdelila in »na drugo stran«, v drugo sobo, vselila »svoje« ljudi. Turajlići namreč niso veljali le za »buržuje«, Srbijankin oče je bil »povrhu« še antikomunist in socialdemokrat. Bil je tudi za Jugoslavijo, le da ne toliko za »novo« kakor za tisto »staro«, pri katere ustanovitvi je sodeloval tudi Srbijankin ded. To politično razdelitev stanovanja je, pripoveduje režiserkina mama, družina sprejela kot poraz svojega družbenega razreda, a se je tega počasi tako privadila, da kar ni mogla verjeti, da je bilo z Jugoslavijo tudi konec komunističnega režima. Potem pa vidimo arhivski posnetek »Hafnerjevega prsta«, uperjenega proti Miloševiću, in slišimo zanimiv komentar v razširjenem družinskem krogu, ki retrospektivno ugotavlja, kako preroški je bil ta prst tudi o Miloševićevi Srbiji – tudi v njej je z gibanjem Odpor prišlo do družbenopolitične razdelitve, veliko večje, globlje in širše, kot je bila tista, ki je prečila stanovanje Turajlićevih. Režiserkina mama, ki je kot profesorica na elektrotehniški fakulteti podpirala že uporne beograjske študente leta 1968, je bila pomembna akterka tega gibanja in je po padcu Miloševićevega režima tudi postala sekretarka na šolskem ministrstvu Đinđićeve vlade (dokler premiera niso ubili). Prek Srbijanke Turajlić se tako razodeva neka druga podoba Srbije od tiste, ki je bila po svetu (in tudi pri nas) medijsko bolj znana. Srbijanka Turajlić tudi ve, da vsaka revolucija propade, a je vseeno treba vselej znova poskusiti, kar je tudi njeno izročilo mlajši generaciji.