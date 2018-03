Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa govori o kubanskem napadu na ameriško veleposlaništvo, FBI ugotavlja, da dokazov o soničnem napadu ni, Kuba pa sporoča, da ne ve, za kaj gre. Po navedbah Trumpove administracije naj bi bilo decembra 2016 in avgusta 2017 vsaj 24 uslužbencev ameriškega in kanadskega veleposlaništva v Havani izpostavljenih soničnemu oziroma zvočnemu napadu. Pri tem naj bi utrpeli poškodbe sluha in vida, pojavile naj bi se težave z ravnotežjem in spominom, pri nekaterih prizadetih naj bi odkrili celo spremembe možganskih živčnih vlaken. Glede na nejevernost tako med ameriškimi kot kubanskimi znanstveniki, da bi tako orožje sploh obstajalo, in glede na dejstvo, da ljudje ultrazvoka ne zaznavamo in da doslej ni bil ugotovljen njegov škodljiv vpliv na ljudi, je skupina raziskovalcev poskušala dognati izvor nepojasnjenih zvokov, bobnenja, brnenja, škripanja kovin ali celo kričanja, kot jih je doživljalo ameriško diplomatsko osebje na Kubi.

V marčevski številki prestižne revije Spectrum, ki jo izdaja ameriški Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) s sedežem v New Yorku, je bil objavljen članek z naslovom Končno, verjetna razlaga na ameriškem veleposlaništvu na Kubi uporabljenega »soničnega orožja«. Avtor v članku povzema glavne sklepe raziskave, ki jo je s sodelavci opravil Kevin Fu, profesor za računalništvo in inženirstvo na michiganski univerzi. Preučili so kratke videoposnetke, ki jih je oktobra lani posnela ameriška tiskovna agencija Associated Press (AP). Na njih je slišati zelo visoke in ponavljajoče se zvoke s frekvenco 7 kilohercev (kHz), enake, kot so jih menda slišali uslužbenci veleposlaništva.

Z raznimi eksperimenti in simulacijami je skupina raziskovalcev poskušala ugotoviti vzroke nastalih zvokov. Prišli so do sklepa, da gre za periodični signal, ki nastane zaradi tako imenovanega pojava intermodulacijskega popačenja ob navzočnosti več ultrazvočnih signalov v istem prostoru. V eksperimentu so uporabili dva oddajnika ultrazvočnih signalov, enega s 25 kHz in drugega z 32 kHz. Na kraju, kjer sta se oba signala križala, so ugotovili nastanek enakega pojava, kot je zabeležen na posnetkih AP, se pravi visok zvok s 7 kHz in razliko med obema frekvencama. »Dokazali smo, da bi nastali pojav lahko bil nenameren stranski učinek ultrazvočnega oddajnika, ki je slabo deloval,« je pojasnil profesor Fu. To pomeni, da je šlo za pokvarjeno napravo, namenjeno kraji informacij, in ne za napad z nekakšnim soničnim orožjem, sklene vodja znanstvene raziskave.

Prav tako ni trdnih dokazov, da bi bili za to krivi Kubanci. V delovnih prostorih na veleposlaništvu je lahko tudi več drugih ultrazvočnih naprav, ki služijo za različne namene, na primer za nadzor prostorov ali proti prisluškovanju, opozarjajo strokovnjaki, ki so prepričani, da ni šlo za ciljni napad, kot trdi Trumpova administracija. Videti je, da gre v zvezi s tem pojavom in zdravstvenimi težavami, ki naj bi jih zaradi tega imelo vsaj 18 ljudi, za manipulacijo Trumpove administracije kot opravičilo za prekinitev otoplitve odnosov med Kubo in ZDA, ki se je začela z Barackom Obamo, in za vnovično zaostritev embarga proti Kubi.