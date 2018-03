Sodišče v Istanbulu je pred tednom dni odredilo izpustitev preiskovalnega novinarja Ahmeta Sika, ki je v priporu preživel 430 dni. Hkrati je bil po 500 dneh iz pripora izpuščen odgovorni urednik časnika Murat Sabuncu. Preostali obtoženi uslužbenci Cumhuriyeta so bili izpuščeni že lani, v priporu ostaja samo direktor Akin časopisa Atalay.

Novinarji in člani uprave Cumhuriyeta so obtoženi, da so prek tiska javno podpirali Kurdsko delavsko stranko (PKK), skrajno levo Revolucionarno ljudsko osvobodilno fronto in gibanje klerika Fethullaha Gülena, ki so po mnenju turških oblasti teroristične organizacije. Njihovi zagovorniki vztrajajo, da je bil časnik do vseh treh organizacij vedno kritičen.

Sojenje se je začelo julija lani.

Opozicija, številni mediji in tudi mednarodna skupnost turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu očitajo, da je izredno stanje, uvedeno po poskusu državnega udara julija 2016, izkoristil za pregon vseh svojih kritikov in nasprotnikov. Po navedbah nevladnih organizacij je v Turčiji za rešetkami več kot 150 novinarjev.