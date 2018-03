»Glede izjav toženca, ki so tožnico razžalile in posegle v zasebnost tožnice, sodišče, upoštevaje izpovedbo tožnice in prič ter podano izvedeniško mnenje, ne dvomi, da je tožnica zaradi podanih izjav trpela duševne bolečine. V zvezi s tem je sodišče v celoti sledilo izvedeniškemu mnenju tudi glede obsega duševnih bolečin in samih posledic, pa tudi izpovedbi tožnice, ki jo izvedeniško mnenje potrjuje,« je v obrazložitvi sodbe zapisala ljubljanska okrajna sodnica Alenka Kočevar Nosan.

Novinarka, koprska dopisnica nacionalne televizije Eugenija Carl je torej dobila tožbo zoper koprskega župana Borisa Popoviča. Ta ji mora zaradi neprimernih opazk o njenem oprsju, ki so Carlovo razžalile in ji pustile psihične posledice, plačati 3500 evrov. Sodišče je dodatno odločilo, da je Popovič grobo posegel v osebnostne pravice novinarke in da bo moral, če bo s tovrstnimi kršitvami nadaljeval, za vsako novo kršitev Carlovi plačati dva tisoč evrov. K prisojeni odškodnini je treba prišteti še zamudne obresti. Sodba še ni pravnomočna, Carlova se nanjo ne bo pritožila. »Lokalni politik je s to sodbo dobil sporočilo, da ni vsemogočen in nedotakljiv in da se jezično raztegovanje očitno niti finančno ne splača,« je za Dnevnik danes povedala Eugenija Carl. Popovič se na naše klice ni odzval.