V začetku marca so se na oddelku Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo začeli intenzivneje ukvarjati z idejo, ki jo je pred tem potrdil tudi Evropski parlament. Z omenjeno vsoto denarja bodo omogočili 20 do 30.000 posameznikom, ki so dopolnili osemnajst let, mesečno potovanje z vlakom po Evropi. Program naj bi začeli izvajati že poleti leta 2018.

Z dejanjem želijo na Evropski komisiji pri mladih vzbuditi evropsko identiteto, jim predstaviti norme in vrednote, ki veljajo v posameznih državah, prav tako pa jim omogočiti, da raziščejo evropska mesta in njihovo kulturo. Komisar na oddelku za izobraževanje, mladino, kulturo in šport Tibor Navracsics je v izjavi dejal: »Pomembno je, da mladim ponudimo priložnost, da razširijo svoja obzorja tudi v drugih državah. Izobraževalni proces ni omejen izključno na to, kar se učimo v šolah, ampak tudi na to, kar vidimo in spoznamo v drugačnih okoljih in pri ljudeh iz drugih držav.«

V programu bodo tako ponudili mladim, ne glede na njihovo socialno ali ekonomsko ozadje, priložnost potovanja v tujino. Za vse potrebne informacije bodo v prihodnjih mesecih pričeli izvajati promocijsko kampanjo, ki bo najverjetneje vključevala tudi odprt razpis za tiste, ki se bodo želeli prijaviti.

Vsak izbrani 18-letnik bo tako prejel mesečno karto v vrednosti 510 evrov, s katero bo lahko potoval po vseh evropskih državah. Karta jim bo omogočala uporabo tudi katere izmed alternativnih oblik transporta (avtobus ali trajekt) v državah, ki ležijo izven internacionalnega območja železniške proge (kot na primer Estonija, Latvija, Litva, Malta in Ciper).