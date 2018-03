Ustavno sodišče je sicer nekajkrat preprečilo podobne pobude, vendar ne dosledno in z veliko sprenevedanja. Tako je na primer zavrnilo najmanj štiri pobude za presojo ustavnosti določila, ki samskim neplodnim ženskam odvzema možnost OBMP, in to ne iz vsebinskih, temveč iz formalnih razlogov. Najbolj lakonična zavrnitev se je nanašala na pobudo 61 poslank in poslancev sedanjega sklica parlamenta: sodišče je ugotovilo, da dve tretjini poslancev ne potrebujeta ustavnega sodišča, da bi sami napisali in sprejeli drugačen zakon. To je točno, vendar bi bilo spodobno, da bi vsaj pod čr