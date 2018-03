Goran Vojnović: Kaj če vedo, kaj delajo

V življenju sem srečal že veliko ljudi s tehtnimi razlogi za to, da si o Slovencih mislijo vse najhuje. Najsi so bili izbrisani, geji, opeharjeni varčevalci Ljubljanske banke, umaški ribiči ali Miha Mazzini, težko jim je bilo oporekati in zaman jih je bilo prepričevati, da obstajajo tudi Slovenci, ki so domala nasprotni njihovim nečednim predstavam o Slovencih.