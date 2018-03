Po drugi strani ne pokrivajo niti delčka Slovaške, Ukrajine, Belorusije, Romunije, Bolgarije, baltskih držav in (presenetljivo) Rusije, ki ima tako v Moskvi kot v nekaterih drugih mestih ne samo zelo drage in razkošne, ampak tudi zelo zanimive restavracije. Nekaj malega smo pobrskali po spletu, nekaj restavracij smo tudi obiskali, nekaj malega smo povprašali kolege, ki se poklicno ukvarjajo s kulinariko. In mimogrede samo še to: v vseh desetih lokalih je rezervacija obvezna.

White Rabbit, Moskva Pred nekaj tedni ste v Objektivu lahko prebrali pogovor z Vladimirjem Muhinom, ki trenutno velja za najboljšega kuharja v Rusiji. Njegov lokal, katerega ime je malo pobrano iz zgodbe Alica v čudežni deželi in malce iz skladbe psihedeličnega rock sestava Jeffersson Airplane, je eden tistih, ki prisega praktično samo na ustvarjalno kuhinjo ruskih sestavin in prenovljenih receptov ruske zgodovine. Čeprav je 35-letni Muhin moderen in celo ekstravaganten kuhar, je pred leti zmagal na tekmovanju za najboljši boršč, najbolj znano staro rusko jed. Res pa je, da ga je zahod odkril tam, kjer je našel tudi Ano Roš – v dokumentarcu ekipe Netflixa. Kakorkoli, degustacijski meni pri Muhinu je, podobno kot pri Ani Roš, okoli 120 evrov, med kakšnimi desetimi jedmi je tudi njegova najbolj znana Trije kaviarji z rdečim zeljem. Če bi radi poskusili samo njegov boršč – pripravlja ga s pečenim fižolom, ocvrtim krapom in smetano – je cena 9 evrov. Ruska vina s Krima so razmeroma poceni, na kozarec imajo vedno dva šampanjca (za okoli 20 evrov). Dom Perignon Rose 2004 je 900 evrov, Chateau Lafite Rothschild je 2800 evrov. Slovenskih vin, če odštejemo naše na oni strani Brd, nimajo.

Onyx, Budimpešta Madžari imajo izjemno kulinarično tradicijo in solidne ocene Michelinovih strokovnjakov. V najvišje ocenjenem Onyxu boste za kombinacijo osmih jedi in sedmih kozarcev vina plačali 130 evrov. Ob kreacijah, za katere uporabljajo lokalno zelenjavo in sladkovodne ribe, boste za glavno jed dobili ribeye. Najdražji šampanjec je Salon 2002 za 800 evrov, od naših je na voljo Edi Simčič, malvazija za 60 evrov, drugače pa je za 1600 evrov mogoče dobiti Gevrey 1er Cru Clos St. Jacques Domaine Armand Rousseau. Jasno, velika večina vin je madžarskih.

Baccarat, Moskva Palača, ki si jo je na novo zamislil eden najboljših arhitektov in oblikovalcev sveta Philippe Starck, mora imeti tudi dobro jedilnico z imenom Kristalna soba Baccarat. Gre za zelo prestižno in niti ne preveč kreativno kuhinjo, kjer je recimo kos najboljšega mesa 280 evrov, govedina s šalotko v vinski omaki pa stane 130 evrov. Ni poceni. Lokal je blizu francoski kuhinji, verjetno tudi zato slovenskih vin ne poznajo. Kozarec najcenejšega Moeta je 30 evrov, šampanjec Cristal je 1000 evrov, burgundec Richebourg Grand Cru Domaine A.-F. Gros pa 2100 evrov.

Vincents Restorāns, Riga Naši obveščevalci so prepričani, da je na vzhodu treba obiskati moderno kreativno latvijsko restavracijo. Njihov degustacijski meni je sestavljen iz petih jedi, stane pa 115 evrov. Tudi drugače ne gre za poceni restavracijo, v njej pa lahko ponudijo tudi japonski wagyu beef (10 dag) za 110 evrov ali pa kar rižoto s tartufi in zlatimi lističi za 33 evrov. Kaj pa vina? Pri Vincentu se hvalijo z enim najboljših someljejev na svetu, na kozarec je mogoče dobiti rdeče špansko Vega Sicilio Unico za 72 evrov, pa tudi sladek Château d’Yquem 1998 za 81 evrov.

Turandot, Moskva Med spletnimi ocenjevalci hrane in pijače velja Turandot za najrazkošnejšo restavracijo v Rusiji. Ob peščici klasičnih ruskih specialitet imajo tudi azijske, še posebej japonske dobrote. Pražena pekinška račka se druži z beluga kaviarjem, zelenjavo in hišnimi palačinkami za 110 evrov, še bolj mučijo japonsko govedino, ki ji dodajo tofu in kitajske čajne rezance – cena 420 evrov za dve osebi. Tudi vina v eni najlepših moskovskih palač niso poceni. Na obsežni vinski karti je najdražji bordojec Petrus 1989 – 5600 evrov, šampanjec Krug Collection 1989 pa stane 1900 evrov.

Costes, Budimpešta Costes ima v mestu dve restavraciji, obe sta ocenjeni z Michelinovo zvezdico, odločili smo se za elitnejšo, ki ima ob zvezdici tudi tri vilice – znak prestiža. Sedemhodni meni vas bo z davkom, a brez vina, stal okoli 150 evrov. Z vinsko spremljavo je vse skupaj dražje, je pa večina vin za zraven madžarskih. Najdražje jedi so mesne,in ne toliko kreativne, kot se radi pohvalijo. Teletina s cmoki, kislimi čemaževimi semeni in korenjem je okoli 50 evrov. Najdražji šampanjci so okoli 1000 evrov, 2700 evrov je modri pinot Romanee-Conti iz leta 2002. Slovenskih vin nimajo.

Alcron, Praga Restavracija, ki ji Michelin daje zvezdico in tri vilice, je vezana na hotel Radisson Blu in ima eno najboljših vinskih kart na današnji lestvici. Od slovenskih vin imajo recimo belo zvrst Sulne Korenike&Moškona in vipavsko barbero Svetega Martina. Jasno, veliko več boste plačali, če si izberete Petrusa 1996, ki stane 5500 evrov, pa tudi šampanjci so več kot 1000 evrov. Imajo sicer tudi češka vina… Sedemhodni meni z vinsko spremljavo je 200 evrov, jedi pa niso nujno vezane na češko tradicijo. Bogata, moderna, mednarodna kuhinja.

Senses, Varšava V centru Varšave kuha Andrea Camastra iz Barija, eden najbolj nadarjenih kuharjev v Evropi, mojster, ki se naslanja na izročilo Ferrana Adrija. To pomeni samosvoje jedi in veliko različnih, tudi pomešanih okusov. V Sensesu radi eksperimentirajo in imajo svoj kulinarični laboratorij, čeprav imajo jedi povsem enostavna imena – recimo Kruh in mast ali pa Jabolčna pita. Degustacijski meni je 150 evrov, še 100 evrov pa vas bo stala vinska spremljava. Andrea Camastra je tudi glasbenik, ob kuhanju pa najraje posluša jazz in latino muziko.

Terasa u zlate studne, Praga Najlepša, po cenah pa tudi ena najdražjih teras v Pragi si ni prislužila zvezdice, so ji pa natančni francoski ocenjevalci dodelili dve vilici. Imajo izjemno vinsko karto, na kateri so steklenice dražjih šampanjcev več kot 1000 evrov, najdražji bordojci (Château Lafite Rothschild 1989) pa več kot 2000. V restavraciji, odprti leta 1901, se zabavajo z mednarodno kuhinjo prestižnih sestavin. Od kaviarja do bifteka z gosjimi jetri in od morske žabe do kanadskega jastoga. Degustacija devetih jedi z vinom je okoli 200 evrov.