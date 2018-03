Boris Dežulović: Je prav Slovenija ali Slovaška?

Pred mesecem dni je hrvaško javnost razveselil kretenski škandal, kakršnega redko vidimo in ki ga je sprožila ugledna profesorica hrvaškega jezika Sanda Ham, vodja Katedre za sodobni hrvaški jezik na Filozofski fakulteti v Osijeku, večletna članica Sveta za normo hrvaškega knjižnega jezika pri Ministrstvu za znanost, donedavna predsednica Upravnega sveta Inštituta za hrvaški jezik in jezikoslovje, avtorica Hrvaškega šolskega pravopisa in glavna urednica Jezika, revije za kulturo hrvaškega knjižnega jezika – skratka, nesporna avtoriteta na področju jezikoslovja, ki se ji verjame, ko trdi, kako se nekaj govori in piše.