Zadnja pika: Odlični hrvaško-slovenski odnosi

Miro je odstopil in zdaj bodo volitve verjetno še prej kot v treh mesecih. Pustimo ob strani sindikate, drugi tir, NLB in podobne drugorazredne teme. Prihaja namreč čas populizma, praznih obljub in iskanja zunanjih sovražnikov, ki, tako politična teorija, poenotijo ljudstvo. In prinašajo politične točke. Na področju hrvaško-slovenskih (ne)odnosov je zatorej pričakovati vse najslabše.