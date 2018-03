»Tvitaj, če si upaš,« je naslov poročila, v katerem AI opozarja na izrazit porast števila pregonov ljudi na podlagi določil 578. člena kazenskega zakonika, ki so ga uvedli v sklopu protiteroristične zakonodaje. Zaradi očitka poveličevanja terorizma, zagovarjanja terorističnih dejanj ali sramotenja žrtev terorističnih zločinov ali njihovih sorodnikov je bilo v minulih dveh letih obsojenih kar 70 ljudi. Dokler sodnik ni ustavil sodne preiskave, je tožilstvo preganjalo dva madridska lutkarja. César Strawberry, pevec skupine Def Con Dos, je bil obsojen na enoletno zaporno kazen zaradi »šaljivih« tvitov na račun baskovske teroristične skupine Eta in o tem, da bi se španskemu kralju poslalo rojstnodnevno »eksplozivno« torto. Raperja Valtonyca je sodišče obsodilo na kar tri leta in pol zapora, ker je na spletu delil »sporne« skladbe. Morda najbolj notoričen primer pa je bil sodni proces zoper študentko Cassandro Vera. Sodišče jo je obsodilo na pogojno zaporno kazen in ji izreklo še sedemletno prepoved dela v javnih ustanovah, ker se je na tviterju zafrkavala na račun atentata na španskega premierja leta 1973. Obsodbo je ta mesec razveljavilo špansko vrhovno sodišče. »Ljudje se ne bi smeli bati izraziti svojega mnenja,« je razplet komentirala Verova. »Svoboda govora v Španiji je tarča resnih napadov.«