Trapisti iz cistercijanskega samostana Saint Sixtus v Westvleterenu so obdolžili vodstvo flamskega trgovskega podjetja, da je prekršilo etične vrednote menihov, ker so njihovo pivo prodajali po tako zasoljeni ceni. Westvleteren je ena izmed šestih tradicionalnih pivovarn belgijskih trapistov, njihova piva pa so čislana tudi zaradi zapletenih samostanskih pravil prodaje. Pivo, ki ga vari dvajset menihov, se sme točiti izključno v posebnih točilnicah, nakup steklenic pa je možen izključno pod posebnimi pogoji, pri čemer morajo imeti kupci veliko potrpljenja in sreče. V dveh mesecih lahko kupijo le dva zabojnika s 24 steklenicami po ceni med 35 in 44 evri. Prevzamejo ju lahko pred vhodom v samostan ob točno določenem terminu, pri čemer morajo kupci vnaprej sporočiti registrsko številko avtomobila. Zato je razumljivo, zakaj je menihe ogorčilo spoznanje, da je trgovska veriga njihov mistični zvarek postavila na trgovsko polico po skoraj petkrat višji ceni, je poročal The Guardian. »Cena skoraj deset evrov za steklenico je v nasprotju z našimi etičnimi standardi in vrednotami,« so sporočili iz samostana. »Vsak ljubitelj piva ve, da trapisti iz Westvleterena nočemo maksimizirati dobička, temveč proizvedemo le toliko piva, da nam zaslužek zadošča za preživljanje, morebitni presežki pa gredo za miloščino.« »Izredno spoštujemo ekskluzivnost tega posebnega piva,« se je izgovarjal Gineke Wilms iz trgovske verige Jan Linders. Njihova akcija je imela plemenit namen, je trdil, z njo so hoteli nagraditi svoje zveste kupce. Tristo razpoložljivih zabojnikov so razprodali v nekaj urah, zaslužek supermarketa pa naj bi bil zanemarljiv, ker je večina denarja šla v žep nerazkritih dobaviteljev.