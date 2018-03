Skupščina Save je 30. januarja potrdila prodajo 37,6-odstotnega deleža Gorenjske banke AIK banki, a pod pogojem, da AIK banka v 45 dneh upravnemu odboru Save predloži dokazila, ki ne smejo biti starejša od 15 dni, da ima vsa potrebna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oz. Evropske centralne banke za pridobitev omenjenega deleža, sicer se šteje, da skupščina soglasja ni dala. Rok za predložitev dokazil poteče danes, po poročanju Financ ob 15.45.

»Sava s strani kupca AIK Banka do sedaj še ni prejela nobenega dokazila glede izpolnjevanja pogojev sprejetih na 25. skupščini delničarjev Save,« so za STA danes dopoldne povedali v Savi.

Narodna banka Srbije ni dala soglasja

V Narodni banki Srbije so za časnik Finance danes povedali, da niso dali soglasja AIK banki za nakup Gorenjske banke, pri čemer so upoštevali, da imajo postopki preverjanja izvrševanja obveznosti in ukrepov, ki so jih naložili banki, svojo »dinamiko in roke«. Povedali so tudi, da trenutno ni vloženih zahtev AIK Banke, o katerih centralna banka še ni odločila.

V Savi so danes še dejali, da bo glede nadaljnjih aktivnosti odprodaje deleža v Gorenjski banki odločal upravni odbor Save in konzorcij prodajalcev. V konzorciju, ki skupno prodaja 55 odstotkov delnic Gorenjske banke, so še Abanka, Družba za upravljanje terjatev bank in Zavarovalnica Triglav.

Med možnostmi glede Savinega deleža Gorenjske banke, ki bi jih Sava morala prodati za uspešno prisilno poravnavo, sta po pisanju današnjega Dela najverjetnejši dve, in sicer ponovna prodaja, morebiti tudi z AIK Banko (ki ima v Gorenjski banki 20,99-odstotni delež), ali zaseg delnic s strani upnikov, ki so hkrati tudi lastniki Save.

Največji posamični lastnik Save je s 41,74 odstotka delnic finančni sklad York, Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) pa imata v lasti vsak po 22,56 odstotka delnic.

V SDH pravijo, da svojih bodočih odločitev vnaprej ne komentirajo.

V Kadu so STA povedali, da nimajo informacije o tem, ali so izpolnjeni pogoji za prodajo delnic Gorenjske banke, ki so v lasti družbe Sava. »Kapitalska družba preučuje vse možnosti glede morebitnih prihodnjih postopkov v zvezi s prodajo delnic Gorenjske banke v primeru, da do prodaje AIK Banki ne bo prišlo,« so dodali.