V nedavni študiji z naslovom The Myth of Optimality in Clinical Neuroscience, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Trends in Cognitive Science, znanstveniki z univerze Yale s pomočjo evolucije dokazujejo, da delovanje možganov ni nekaj, kr bi lahko opisali z besedama stalnost in konstantnost. Stalnica v celotni zgodovini obstoja življenja na Zemlji so spremembe in raznolikost. Kot pišejo na portalu Quartz, je temelj evolucije prilagajanje in spreminjanje glede na dane pogoje. Spremembe so edina stalnica, kar pomeni, da je to, kako razumemo katerokoli obnašanje ali stanje – kot dobro ali slabo, primerno ali neprimerno –, odvisno od konteksta.

To ugotovitev je treba imeti v mislih, ko govorimo o psihiatriji, sta prepričana Avram Holmes in Lauren Patrick, avtorja objavljene študije. »Univerzalno optimalno možgansko delovanje ne obstaja,« sta zapisala. Prepričana sta, da je sodoben način psihiatrične obravnave neustrezen. Tovrstno kategoriziranje ljudi je po njunem omejujoče in ljudem ne omogoča, da bi razvili svoj jaz. Kot predlagata avtorja, bi bilo namesto individualnega obravnavanja vsakega ravnanja bolj smiselno obnašanje razmeti kot širok spekter različnih, spreminjajočih se delovanj in nagnjenj.