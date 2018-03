Po prejemu prijave so policisti in kriminalisti z območja Policijske uprave Nova Gorica takoj začeli z aktivnostmi za izsleditev neznanega storilca. Po prvih podatkih je zamaskirani storilec, oblečen v temnejša oblačila, vstopil v bančno poslovalnico v središču mesta in od uslužbenca zahteval gotovino, svojo zahtevo pa podkrepil z orožjem. Kmalu zatem je nepridiprav z odtujenim denarjem pobegnil neznano kam. Med oboroženim ropom nihče ni bil telesno poškodovan.

Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil novogoriških kriminalistov in policistov do tega trenutka neznanega oboroženega roparja še niso izsledili. Glede navedenega kaznivega dejanja je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe.