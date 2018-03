V zadnjem vlomu v Pivki je naletel na prazna stojala za cigarete, zato je iz trgovine ukradel manjšo količino prehrambenih izdelkov – čokolade, suhomesnate izdelke, sladoled. Vsem vlomom je bil skupen način storitve in opis storilca, ki je razviden tudi s posnetkov nadzornih kamer.

Policisti so v sodelovanju s kriminalisti pridobili odredbo za preiskavo stanovanja osumljenca. 38-letniku so odvzeli prostost in v stanovanju, v katerem je bival neprijavljen, opravili hišno preiskavo, v kateri so našli manjšo količino cigaret in prehrambene artikle z zadnjega vloma ter dokaze – oblačila, ki jih je osumljeni nosil v času izvršitev vlomov v Postojni in Pivki. V hišni preiskavi je bila v enem od prostorov med drugim najdena tudi manjša količina neznane bele prašnate snovi, ki je bila posredovana v nadaljnjo analizo.

Osumljenega so privedli na Policijsko postajo Postojna, kjer je bil naslednji dan zaslišan. Po zaslišanju, v katerem je priznal vseh šest vlomov v trgovine, je bil zanj odrejen pripor.