»Ne. Islam ne pripada Nemčiji. Nemčijo je izoblikovalo krščanstvo,« je dejal vodja bavarske Krščansko socialne unije (CSU) za današnjo izdajo nemškega časnika Bild. Pri tem je kot primer navedel, da so trgovine zaprte ob nedeljah in državnih praznikih, ki so tudi cerkveni, kot sta velika noč in božič.

Ljudje, ki prakticirajo islam, pa so seveda del Nemčije, je dejal. »Muslimani, ki živijo z nami, očitno sodijo v Nemčijo,« je dejal bivši bavarski premier, a obenem ocenil, da to nikakor ne pomeni, »da bi zaradi lažne uvidevnosti morali opustiti za našo državo značilne tradicije in navade«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.