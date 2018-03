V celotni EU se je letna stopnja z januarskih 1,6 odstotka februarja znižala na 1,3 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Februarja je bila letna stopnja inflacije v območju z evrom in v EU tudi nižja kot februarja lani, ko je znašala po dva odstotka.

K letni inflaciji februarja letos so največ prispevale višje cene storitev (0,57 odstotne točke), sledile so cene hrane, alkohola in tobaka ter energije (po 0,21 odstotne točke) in neenergetskih industrijskih dobrin (0,14 odstotne točke). Letna stopnja inflacije se je februarja glede na januar letos v 18 državah članicah znižala, v dveh se ni spremenila, v sedmih pa se je zvišala.

Na Cipru so februarja beležili deflacijo (-0,4 odstotka), najnižjo stopnjo inflacije pa so imeli v Grčiji (0,4 odstotka) ter na Danskem in v Italiji (po 0,5 odstotka). Najvišjo inflacijo so zabeležili v Romuniji (3,8 odstotka), Estoniji in Litvi (po 3,2 odstotka). V Sloveniji je februarja inflacija na letni ravni znašala 1,4 odstotka, potem ko je bila januarja pri 1,7 odstotka, februarja lani pa pri 2,5 odstotka.