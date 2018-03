MIK Celje je prejel priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu že tretjič, prvo priznanje je bilo namenjeno stavbnemu pohištvu, ki ga MIK Celje proizvaja, drugo in tokratno tretje priznanje pa lokalnemu prezračevalnemu sistemu MIKrovent. MIKroventov prvi dvocevni prezračevalni sistem z vračanjem toplote z zmogljivostjo 30 m3/h je bil razvit že pred 10 leti, ta teden pa je MIK Celje prejel Znak kakovosti v graditeljstvu za novo generacijo lokalnih rekuperatorjev pod imeni MIKrovent 30, MIKrovent 60 in MIKrovent 120 z zmogljivostjo pretoka zraka 30, 60 in 120 m3/h.

MIKrovent spada v kategorijo proizvodov, ki omogočajo večjo energijsko učinkovitost prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov. Naprava je namenjena zagotavljanju zadostne količine svežega zraka v posameznem prostoru, saj z rekuperacijo toplote dosega izkoristek od 87 do vsaj 95 %, odvisno od pretočene količine zraka in s tem izpolnjuje zahteve tehničnih predpisov. Izdelek se lahko vgradi v razširjene okenske okvirje, roletne omarice ali samostojno na steno.

Razvojni dosežek (pridobljeni tudi patenti) predstavlja prezračevalni sistem MIKrovent, ki je v celoti plod domačega znanja, razvit in proizveden je v strokovnem delovnem tim enega največjih slovenskih proizvajalcev stavbnega pohištva MIK Celje v sodelovanju s strokovnim Inštitutom dr. Petra Novaka.

MIKrovent je novost v svetovnem merilu in se ponaša z inovativnimi rešitvami toplotnega križnega izmenjevalnika, ki se ga lahko nadgradi z entalpijskim. Nova generacija lokalnih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo MIKrovent se ponaša tudi z izboljšano tehnologijo vgradnje nekaterih sestavnih komponent. Tako nova generacija MIKrovent deluje ob minimalnem hrupu, ki ga povzroči delovanje naprave. V MIKrovent je možno vgraditi tudi protiradonsko zaščito, v osnovni različici pa so že vgrajeni kakovostni filtri, ki preprečujejo vstop v bivalne prostore trdim delcem, raznoraznim alergenom in virusom. Strokovna komisija Inštituta ZRMK, je v MIKroventu prepoznala in pohvalila tudi oblikovalsko funkcijske izboljšave kot so sodoben izgled same naprave in zunanje maske na zidu, ki je v barvi fasade ter možnost uravnavanja vpihovanja svežega zraka.

Prav tako so strokovno komisijo ZRMK prepričale stalne izboljšave v proizvodnem procesu MIKroventa, na področju tehničnega svetovanja, servisiranja, marketinga in prodajnih poti. Pri izbiri materialov in sistemov posveča razvojna ekipa MIKrovent, veliko pozornost poreklu vgrajenih materialov in produktov, transportu, porabi energije ter življenjski dobi in recikliranju, v skladu z okoljsko naravnanostjo podjetja MIK Celje. Prav tako je Inštitut ZRMKE prepričala ena ključnih vlog ekipe MIKrovent in MIK Celje, to je ozaveščanje in informiranje širše javnosti o pomenu zračenja oz. prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov, kar še posebej velja za prenovljena stanovanja.