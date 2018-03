Ötzi je v komori na minus sedmih stopinjah na ogled v Južnotirolskem deželnem arheološkem muzeju v Bolzanu, kamor vsako leto ne privabi le več tisoč turistov, ampak tudi številne strokovnjake z raznoterih področij. Izjemno dobro ohranjen Ötzi je obveljal za arheološko senzacijo 20. stoletja, ki je omogočila vpogled v življenje Evropejcev iz bakrene dobe.

Šele leta 2001 so v njegovi rami odkrili ost puščice

Zdaj je jasno, kaj je takrat približno 45-letni Ötzi zaužil pred smrtjo, meso in različna žita, na podlagi vzorca DNK so raztolmačili njegov videz, ugotovili so, katere bolezni je imel, šele leta 2001 pa so v njegovi rami odkrili ost puščice. To odkritje je še dodatno vznemirilo javnost. V medijih so se pojavljali naslovi o prvem poznanem umoru v človeški zgodovini. Poleg njegovega trupla so našli nož, lok in nedokončane puščice, kar je raziskovalce napeljalo k tezi, da je Ötzi dom zapustil v naglici.

Nemški režiser Felix Randau je imel na voljo vrsto podatkov, okoli katerih je nato napletel Ötzijevo zgodbo v zadnjih dneh njegovega življenja. Na predstavitvi filma Moški iz ledu (Der Mann aus dem Eis) v sklopu festivala avstrijskega filma Diagonale je povedal, da je z Ötzijevo zgodbo želel zgraditi most med takratno in zdajšnjo civilizacijo, ki si po njegovem mnenju vendarle nista bili tako zelo različni.

Randau je Ötzija umestil v manjše pleme. Ko se Ötzi nekega dne vrne z lova, je njegova vas požgana, njegovi ljudje pa pobiti. Razlog tiči v svetem predmetu, kamnu, ki zrcali. Ötzi se poda na pot maščevanja. Ko pobije storilce in ponovno pridobi sveti predmet, postane nenadoma on tisti, ki mu sledijo in ki na koncu omahne pod izstreljeno puščico.