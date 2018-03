Zbirka na dražbi ponujenih pisem v Nemčiji rojenega fizika in matematika judovskih korenin ter Nobelovega nagrajenca za kvantno razlago svetlobe in fotoefekta Einsteina (1879-1955) prihaja iz arhiva njegove mlajše sestre in njenega soproga Paula Wintelerja ter vključuje tudi neznano fotografijo petletnega Einsteina in edino ohranjeno pismo očetu.

Večinoma še nikoli objavljena pisma, razglednice, fotografije in ostalo gradivo segajo v obdobje 1897-1951. Po besedah Thomasa Venninga iz avkcijske hiše Christie's, kjer nameravajo predmete na dražbi ponuditi v začetku maja, odsevajo Einsteinov tesen odnos s sestro. »Očitno je, da piše njej in v njih ni zaznati igranja vlog,« je poudaril po pisanju britanskega The Guardiana in dodal, da teh Einsteinovih priznanj ni še zasledil, pa je katalogiziral že več sto njegovih pisem.

Devet let po teoriji splošne relativnosti menil, da ni dosegel ničesar Leta 1924, devet let po tem, ko je zaokrožil teorijo splošne relativnosti, je Einstein Maji napisal, da na znanstvenem področju v zadnjem času ni dosegel ničesar. »Možgani z leti ugašajo, čeprav to niti ni tako neprijetno. Ker to pomeni, da za poznejša leta nisem več tako odgovoren.« Deset let kasneje ji je napisal: »Srečen sem pri svojem delu, čeprav čutim, da mladostnega sijaja ni več.« A do svojega dela ni bil vselej oster: »Pri raziskovanju glavnih področij v fiziki smo na točki, ko tipamo v temi. Vsak od nas je skeptičen do tistega, s čimer se drugi ukvarja z velikimi pričakovanji. Napeti smo do konca. Mene tolaži vsaj to, da so moji glavni dosežki postali del naših znanstvenih temeljev.« V pismih se poleg svojega dela Einstein dotika tudi drugih tem, ko so jadranje, igranje violine in težavni odnos s prvo ženo.