Moški, ženske in otroci, ki so nosili odeje in torbe, so v četrtek množično zapuščali mesto Hamurija v Vzhodni Guti, ki je bilo v minulih dneh tarča silovitega obstreljevanja. V sredo so vanj vstopile režimske sile, ki so od začetka ofenzive 18. februarja na to že pet let oblegano uporniško enklavo zavzele že 70 odstotkov ozemlja. V ofenzivi je bilo po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice ubitih že okoli 1260 civilistov, med njimi več kot 250 otrok.

Ponoči ubitih najmanj deset civilistov V ruskih letalskih napadih je bilo v noči na danes po podatkih observatorija ubitih najmanj 10 civilistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih observatorija je v najmnožičnejšem eksodusu od začetka ofenzive iz enklave v četrtek zbežalo več kot 20.000 ljudi. Po navedbah ruske tiskovne agencije Tass naj bi med nekajurno prekinitvijo ognja, ki jo Moskva izvaja že nekaj tednov, danes enklavo lahko zapustilo še 20.000 ljudi. V največji kraj v enklavi Duma je sicer v četrtek prispel nov konvoj 25 tovornjakov s pomočjo. Mednarodni odbor Rdečega križa je ob tem poudaril, da gre le za majhen delček tistega, kar potrebuje 390.000 ljudi v Vzhodni Guti, ki jih pesti hudo pomanjkanje hrane in zdravil.

Sedem let od začetka vojne V četrtek je sicer minilo sedem let od začetka vojne v Siriji, ki je po podatkih observatorija zahtevala več kot 350.000 življenj, 11 milijonov ljudi pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. V Astani so se zunanji ministri Rusije, Irana in Turčije, Sergej Lavrov, Džavad Zarif in Mevlüt Cavusoglu danes dogovorili, da bo vrhunsko srečanje o Siriji v okviru te pobude potekalo sredi maja v Astani. Govorili so tudi o razmerah v Vzhodni Guti. Lavrov je pri tem kot nesprejemljivo označil grožnjo ZDA, da bodo, če Združeni narodi ne bodo zmogli zagotoviti prekinitve ognja v Vzhodni Guti, napadle Damask, poroča ruska tiskovna agencija Tass.