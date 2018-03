Luka Dončić je tako stopil ob bok Sergia Llulla, Dimitrisa Diamantidisa, Vasilisa Spanulisa, Nanda De Coloja ali Željka Obradovića, skratka največjim zvezdnikom evropske košarke, o katerih je evroliga v preteklih sezonah posnela dokumentarce. Lani so ti filmi, ki si jih je mogoče ogledati na Youtubu ali spletni strani evrolige, dosegli 20 milijonov gospodinjstev in imeli več kot milijon ogledov.

Evroliga je dokumentarni film o Luki Dončiću naslovila Prihodnost je zdaj, v njem pa bivši trenerji, soigralci, prijatelji in sorodniki pripovedujejo zgodbe o razvoju in trnovi poti od nadebudnega fanta, ki je bil zaljubljen v košarkarsko žogo, do zvezdnika, na katerem sloni igra slovitega Real Madrida. Ob koncu filma se mlademu Ljubljančanu priklonijo tudi takšni zvezdniki, kot so Sergio Llull, Vasilis Spanulis in Željko Obradović.

»Praktično se ga ne spomnim brez žoge v rokah. Tudi ko je zunaj deževalo, je bil on na igrišču in metal na koš. Tedaj sem vedel, da bo postal košarkar,« je med drugim povedal njegov stric David Stonič. Mama Mirjam se spominja, kako ga je morala tudi po večkrat na dan peljati na treninge. »Prosil me je naj pokličem trenerja, češ da bi on rad treniral še s kakšno drugo skupino,« je povedala Mirjam Poterbin, njegova babica Milena Poterbin pa je dodala: »Že kot majhen je bil zelo prijazen, zelo sočuten, skratka krasen fant.«

Mešanica Petrovića, Bodiroge in Kukoča O Dončićevih začetkih pri Real Madridu je govoril direktor mladinskih selekcij Pablo Sanudo. »Ko je Luka prišel v Madrid, smo ga povabili na turnir v Vitorio in tam je hitro vsem postalo jasno, kakšen talent je. Pri svojih letih, in bil je mlajši od večine, je z lahkoto izstopal. Na prvi tekmi je dosegel okoli 20 točk, imel še veliko skokov in podaj, tako da smo ga nato takoj vključili v sistem.« Sanudo s sodelavci ugotavlja, da gre pri Dončiću za mešanico igre, ki so jo gojili Dražen Petrović, Dejan Bodiroga in Toni Kukoč. Dončić v dokumentarcu pove, da je številko sedem na dresu izbral zaradi vzornika, grškega organizatorja igre Vasilisa Spanulisa. »Občudujem ga, ker v odločilnih trenutkih prevzame odgovornost nase,« pravi Dončić, Spanulis pa o slovenskem reprezentantu meni: »Ponosen sem, da sem vzor takšnemu igralcu, kot je Luka Dončić. Dobro skače, zadeva, lahko igra dobro v obrambi, blokira, vodi moštvo. Je nekaj posebnega za svoja leta, takšnega igralca srečaš vsakih deset let. Zanj je meja le nebo. Vodenje je v njegovih genih. Kot voditelj se rodiš, tega se ne moreš naučiti. Svetujem mu, naj še naprej uživa v košarki.«