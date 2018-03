Resnico o pokolu je ameriška javnost izvedela šele novembra 1969, ko je zgodbo objavil novinar Seymour Hersh. Postopek proti odgovornim se je sicer začel nekoliko prej, vendar se je podobno kot v primerih zlorab v iraškem zaporu Abu Graib leta 2003 kaznovanje ustavilo pri navadnih vojakih in nižjih častnikih.

Vojaki čete Charlie so od častnikov dobili navodilo, naj uničijo vse. Vojaška operacija se je začela s topniškim obstreljevanjem in helikopterskimi napadi, nakar je nastopila pehota in sprožila morilsko divjanje.

Poveljstvo ameriških sil v Vietnamu je po odmevni ofenzivi sil severnega Vietnama in gverilcev Vietkonga v južnem Vietnamu na praznik novega leta Tet dobilo obveščevalne informacije, da se je večja skupina borcev Vietkonga zatekla v vasice okrožja Son My, ki so jih poimenovali s skupnim imenom My Lai.

Poročnik voda čete Charlie v 11. brigadi 23. divizije po imenu Americal, William Calley je bil septembra 1969 obtožen umora in ob koncu procesa obsojen na dosmrtno ječo. Za zapahi je nato preživel le štiri leta in pol, nakar so ga pomilostili in posvetil se je karieri zavarovalniškega agenta.

Pobijali otroke, posiljevali ženske

Ameriški vojaki so streljali vsenaokrog, pobijali preplašene otroke, posiljevali in ubijali ženske, pometali skupine ljudi v jarke in ji pokosili z avtomatskim orožjem, pretepli nemočne do smrti s puškinimi kopiti, mnoge pa so tudi pokončali z bajoneti in noži.

Po koncu morilskega divjanja je ameriška vojska navedla, da so v uspešni operaciji proti komunistom pobili 128 oboroženih upornikov, pri tem pa nenamerno tudi 22 civilistov. Na prizorišču pokola danes stoji spomenik s 504 imeni žrtev, starih od dveh do 80 let, medtem ko ameriška vojska priznava 347 žrtev.