Na slovesnosti v sredo so poleg Lucasa sodelovali njegova soproga Mellody Hobson, režiserja Steven Spielberg in Francis Ford Coppola ter losangeleški župan Eric Garcetti, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Lucasa so že v mladosti pritegnile slike, risbe in stripi, pozneje se je začel zanimati tudi za digitalno umetnost. Zbral je številna dela, v njegovi zbirki pa so poleg številnih predmetov, povezanih s filmsko umetnostjo, tudi slike Edgarja Degasa, Pierra-Augustea Renoirja in Normana Rockwella.

Lucas je sicer sprva načrtoval gradnjo svojega muzeja v San Francisu, ko pa so mestne oblasti zavrnile lokacijo v bližini mostu Golden Gate, je načrt opustil. Nato je muzej želel zgraditi v Chicagu, a je načrt zaradi nasprotovanja skupine okoljevarstvenikov opustil. Odločitev, da bo muzej gradil v Los Angelesu, je sporočil januarja lani.

Muzej bo stal južno od središča mesta, v bližini univerze Južne Kalifornije, ki jo je Lucas obiskoval in na njej diplomiral iz filmskih umetnosti.