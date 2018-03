»Jaz pravim, da je šlo za državni udar - nekateri ljudje ga ne želijo poimenovati državni udar,« je dejal Mugabe in vztrajal, da je moral z oblasti sestopiti pod prisilo. »Popraviti moramo to sramoto, ki smo si jo naredili sami, ne zaslužimo si je,« je še nadaljeval.

Mugabe je po 40 letih na oblasti odstopil novembra lani, potem ko je oblast v Zimbabveju za kratek čas prevzela vojska in je njegova stranka ZANU-PF proti njemu sprožila postopek odstavitve. Nasledil ga je njegov dotedanji namestnik in favorit vojske Emmerson Mnangagwa. Dogodke naj bi sicer sprožila namera Mugabeja, da kot svojo naslednico na čelu države ustoliči soprogo Grace.

Novemu predsedniku očita izdajo naroda

»Nikoli si nisem mislil, da bo on, ki sem ga negoval in pripeljal v vlado (...) da bo on tisti, ki se bo obrnil proti meni,« je ravnanje Mnangagweja sinoči za SABC komentiral Mugabe ter njegovo vladanje označil kot »nezakonito« in »protiustavno«. Očital mu je tudi »izdajo naroda«.

Za televizijo je nekdanji voditelj govoril iz svoje pisarne v Harareju, oblečen v sivo obleko, s portretom sebe in Grace na steni. Govoril je počasi, a razločno in povezano, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Veliko možnosti za vrnitev na oblast 94-letni Mugabe zagotovo nima, analitiki, ki jih navaja AFP, pa po četrtkovem intervjuju ocenjujejo, da očitno samega sebe vidi kot »del rešitve« za Zimbabve. Julija ali avgusta letos bodo v Zimbabveju predvidoma potekale predsedniške volitve.