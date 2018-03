Poskusi vdorov potekajo v več fazah in ameriška vlada je priznala, da je ruskim hekerjem, ki delajo za Kremelj, uspelo vdreti v sisteme manjših zasebnih podjetij, v katere so nato spustili viruse ali celo pridobili nadzor nad njimi na daljavo.

Ameriške vladne agencije niso razkrile, kam točno je Rusom uspelo vdreti, kot tudi ne, ali so povzročili večjo škodo. ZDA doslej še nikoli niso tako javno obtožile kake tuje države takšnega početja - med drugim zato, ker Američani to počnejo tudi sami.

Ruska kampanja naj bi se zmanjšala lani jeseni, potem ko je podjetje Symantec zaznalo poskuse vdora, ministrstvo za domovinsko varnost pa je oktobra objavilo tehnične podrobnosti, pri čemer sicer ni navedlo krivca.

Pridobivanje vohunskih informacij

Ameriška vlada ni pojasnila, kakšen motiv naj bi imeli Rusi za takšno početje, vendar pa je cilj ponavadi pridobiti vohunske informacije z možnostjo sabotaže.

Demokratska senatorka Maria Cantwell je doslej od vlade predsednika Donalda Trumpa že najmanj trikrat zahtevala informacije glede ruskih zmogljivosti za vdore v sistem električnega omrežja ZDA, a doslej še ni dobila odgovora.

ZDA so sicer v četrtek uvedle sankcije proti Rusiji zaradi vmešavanja v predsedniške volitve leta 2016 in tudi zaradi kibernetskih napadov. Ukrepi so doleteli 19 posameznikov in pet ruskih pravnih oseb.

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je ob tem povedal, da »se administracija sooča in odvrača zlonamerne ruske kibernetske dejavnosti, vključno s poskusi vmešavanja v ameriške volitve, uničujoče kibernetske napade in vdore v kritično infrastrukturo«.