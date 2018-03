Za to, koliko časa bo minilo od odstopa premierja do predčasnih volitev, je ključno predvsem to, koliko časa si predsednik države vzame za iskanje morebitnega novega mandatarja. Predsednik Borut Pahor naj bi tudi tokrat pohitel in tako bodo njegovi pogovori s predsedniki poslanskih skupin očitno samo formalnost. Včeraj je namreč Pahor sporočil, da mandatarja ne bo predlagal, in ocenil, da bodo volitve v drugi polovici maja, torej dvajsetega ali sedemindvajsetega.

