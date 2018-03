Nova sezona se bo torej začela z dirko v Katarju, večjih sprememb pri dirkačih in ekipah pa letos ni. Marc Marquez se v novo sezono podaja kot aktualni svetovni prvak, nov Hondin motocikel pa se je na testiranjih izkazal kot zelo hiter. »Kot vse kaže, bi lahko imeli letos zelo konkurenčno sezono, napeto pa bo od prve dirke dalje,« je povedal Marc Marquez in dodal, »ker smo v Katarju tudi že preskušali nov motocikel, se bomo malce laže pripravili na prvo dirko sezone. Vsi vemo, da nas je kar nekaj, ki lahko zmagamo, saj smo bili na testiranjih tesno skupaj, v razmiku vsega nekaj desetink sekunde. Steza v Katarju nam ne ustreza najbolj, zato smo se tudi na testiranjih osredotočili, da smo bili tudi z rabljenimi pnevmatikami čim bliže najhitrejšim. Kot smo videli, niso prav daleč od tega cilja.«

Njegov ekipni tovariš Dani Pedrosa bo na prvi letošnji dirki tudi že praznoval okroglo obletnico, 200. dirko v kraljevem razredu, a na tej stezi vseeno še ni zmagal. Poznavalci namreč ocenjujejo, da tudi letos ne bo imel lahkega dela, da med najbolj vroče kandidate za naslov prvaka uvrščajo Marqueza in Andreo Doviziosa. Lani je Ducati pripravil odličen motocikel, letošnji pa je naslednja razvojna stopnja lanskega dvokolesnika, in s tem se Andrea Dovizioso zelo dobro znajde: »Zelo sem zadovoljen z motociklom, imam odličen občutek. Od prvega kroga dalje smo bili med najhitrejšimi, večjih težav ni bilo, zato si obetam dobro prvo dirko in uspešno nadaljevanje sezone. Najbolj me pomirja dejstvo, da se znamo hitro odzvati na vse morebitne spremembe, motocikel pa reagira zelo predvidljivo. Vem, da se bomo morali iz dirke v dirko izboljševati in letos imamo v rokah odličen motocikel, ki nam omogoča ravno to.«

Med največja kandidata za naslov prvaka Doviziosa in Marqueza uvršča tudi nekdanji večkratni prvak Giacomo Agostini: »Vsi nekako vemo, kaj lahko pričakujemo od določenega dirkača in motocikla, a še vedno ne vemo natančno, kakšen motocikel je pripravil določen proizvajalec. Po testiranjih sodeč, moram v sam vrh uvrstiti Marca Marqueza in Andreo Doviziosa. Marquez je lani dokazal, da je dober v vseh pogojih, a še bolj kot to, da vemo, kaj lahko pričakujemo od njega. Še bolj me je pozitivno presenetil Dovizioso. Letos je Ducati res močan in bilo bi odlično, če bi italijanski dirkač zmagoval na italijanskem motociklu. A vseeno vsi vemo, da to ne bo lahko delo, Honda in Yamaha se ne bosta dala kar tako. Odločale bodo najmanjše podrobnosti, dirkači in motocikli so si po zmogljivostih zelo blizu, zato bo najpomembneje, da v začetku sezone ne bodo delali preveč napak. Kar bodo namreč izgubili zdaj, bodo med sezono težko nadoknadili.«

Tega se zavedajo tudi pri Yamahi, kjer pa na testiranjih ni bilo videti preveč zadovoljnih obrazov. Valentino Rossi se z novim motociklom, ki se v osnovi ni veliko spremenil od lanskega, še vedno ne znajde najbolje: »Še vedno imamo nekaj zaostanka za drugimi pri elektroniki. Prav tako je težava pri oprijemu motocikla s podlago. Zato bomo morali biti v začetku bolj potrpežljivi in ne bomo smeli pričakovati preveč. Res je, da bom še nadaljeval z dirkanjem, a previsoko postavljeni cilji nas bi lahko prehitro pahnili v paniko in neke vrste depresijo. Tega pa nočemo. Zato bo moral tudi Maverick Vinales malce zmanjšati pričakovanja. Lansko sezono smo končali z velikimi težavami in kar tako čez zimo ne moreš odpraviti vseh. Vesel bom, če se bo pokazalo, da lahko vseeno držimo korak z najhitrejšimi.« Letošnja sezona bo torej štela 19 dirk in po prvih odzivih sodeč, bo vsaj tako napeto kot lani.