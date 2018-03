Slovenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah v slalomu bi novo sezono tekmovanj v slalomu morali začeti konec tedna v Tacnu, a so zaradi previsokega vodostaja Save tekmo prestavili na začetek aprila, zato bo uvodna preizkušnja prihodnji teden v Solkanu. Najboljši slovenski reprezentanti so zimo preživeli v toplih krajih, največ jih je bilo v Avstraliji. Kajakaš Peter Kauzer je bil v Avstraliji skoraj tri mesece, saj se je skupaj z družino (hčerka Nola je zadnje leto v vrtcu) v Sydney odpravil že 20. decembra lani.

»V Avstraliji sem bil tako dolgo časa, ker želim, da bom vso sezono tekmoval na vrhunski ravni. Sezono želim začeti tako, kot sem lansko zaključil s kolajno na svetovnem prvenstvu. Z izkušnjami se treninga zdaj lotevam bolj preudarno in ne ubijam telesa tako kot pred leti, ko sem prišel s takšnih priprav tako utrujen, da se nisem sestavil mesec dni. Letos sem si vzel čas zase, za družino, da smo zlasti do novega leta uživali v vseh radostih, ki jih ponuja Avstralija. Po novem letu sem se resno lotil treninga. Avstralci so mi dovolili, da sem treniral skupaj z njimi. Ker so imeli izbirne tekme, so bili že v vrhunski formi, zato sem imel dobro primerjavo. Vadil sem tudi z Italijani, Nemci, Čehi, Angleži…,« je bil navdušen Peter Kauzer. Nedavno je prejel zlato veslo za najboljšega športnika leta, kar je najvišje mednarodno priznanje s področja kajakaštva.

V letošnji sezoni bosta največji tekmovanji evropsko prvenstvo v začetku junija v Pragi in svetovno prvenstvo konec septembra v Riu de Janieru. »V Pragi sem bil doslej le enkrat na stopničkah, čeprav sem bil pogosto med najhitrejšimi. Trdno sem odločen, da Čehom preprečim, da bi imeli državno prvenstvo, kot je bilo pred dvema letoma. Na Rio de Janiero imam dobre spomine s srebrno olimpijsko kolajno in na zahtevni progi se dobro znajdem,« je dodal Kauzer.

Kauzerju sta družbo v Avstraliji delala kanuist Luka Božič, ki je bil na mednarodni tekmi tretji, in kajakašica Urša Kragelj, ki je poskrbela za veliko spremembo. »Odločila sem se, da bom ločila zasebno in športno življenje, zato moj trener ni več Miha Terdič, ampak Borut Javornik. Prvi vtisi so zelo dobri,« je pojasnila Urša Kragelj, ki je bila najbolj navdušena, da je večino treningov opravila v družbi s Kauzerjem.

Benjaminu Savšku, svetovnemu prvaku v kanuju enosedu, za treninge bolj ustreza proga v Združenih arabskih emiratih, ker je bližje domu in ima manj težav s prilagajanjem na časovno razliko. »Pripravljalnega obdobja sem se lotil bolj sproščeno, da sem telo spočil in umiril po lanski stresni sezoni. Lani sem dobro stopnjeval formo, da sem piko na i postavil na svetovnem prvenstvu. Upam, da bom letos vse skupaj ponovil,« si je zaželel Benjamin Savšek.