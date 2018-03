»Na prenovljenem in posodobljenem oddelku za intenzivno nego in terapijo v drugem nadstropju Porodnišnice Ljubljana se od sredine tega tedna porodnice in najtežje bolne nosečnice iz vse Slovenije bolje počutijo in bolje spijo,« je prepričana doc. dr. Nataša Tul Mandić, predstojnica KO za perinatologijo Ginekološke klinike. Na prenovljenem oddelku so namreč zagotovili še boljši nadzor, delo je varnejše, bolnic nič več ne selijo iz sobe v sobo, dojenčki so lahko ves čas ob njih, najtežje bolnim pa bodo lažje omogočili izolacijo in mir med intenzivnim zdravljenjem.

Za prenovo, ki je stala 868.000 evrov, so poskrbeli v UKC Ljubljana in uredili sedem sob z 21 posteljami. Sedem jih je namenjenih intenzivni terapiji, 14 pa intenzivni negi. Ob posteljah je dovolj prostora za posteljice za novorojenčke, kar bo porodnicam omogočalo sobivanje z njimi ves čas hospitalizacije. Seveda, če si bodo to želele. »Nekatere mamice so bile že doslej potrebne prvo noč po carskem rezu predvsem počitka. Tem bomo tudi zdaj omogočili, da vsaj prvo noč novorojenčki prespijo v skupni sobi,« je jasna glavna medicinska sestra KO za perinatologijo mag. Urška Vozelj. Prej, ko so imeli devet sob in osem intenzivnih postelj, je včasih v šestposteljni sobi ležalo tudi po devet ali deset pacientk. Zato še za postelje ni bilo dovolj prostora, kaj šele za novorojenčke, ki tako niso mogli biti ves čas ob mamah. Zdaj pacientk tudi ne bodo več premeščali in bodo ves čas, dokler bodo potrebovale intenzivno nego in zdravljenje, ležale v isti sobi s petimi posteljami na intenzivnem oddelku. Velike sobe so prej združevali tudi zaradi boljšega nadzora operirank, saj ni bilo dovolj medicinskih sester, da bi za vsako sobo skrbela sobna sestra. Želijo si, da bi na oddelku zamenjali še nekaj tehnične opreme in postelje.

Več kot tisoč carskih rezov »Ležalna doba je danes bistveno krajša na vseh oddelkih. Ženske, ki potrebujejo intenzivno nego, bodo 48 ur na tem oddelku, potem pa jih bomo lahko preselili na navadne oddelke,« razloži Tul-Mandićeva. Na oddelku zadnja leta sprejemajo okoli 1600 porodnic z novorojenčki po carskih rezih in zapletenih porodih oziroma najtežje bolne nosečnice iz vse Slovenije. Število sprejemov še narašča. »Vse več nosečnic in porodnic potrebuje intenzivno obravnavo in zdravljenje predvsem zaradi napredka medicine, ki omogoča materinstvo tudi ženskam, ki prej niso mogle zanositi ali pa zaradi kroničnih bolezni niso mogle donositi,« pove Tul-Mandićeva. Te nosečnosti in porodi so zvečine težji in potrebujejo boljši nadzor. Če teh nosečnic ne bi intenzivno nadzorovali in zdravili, bi bilo treba v večini primerov nosečnost prekiniti, kar bi ogrozilo življenje prezgodaj rojenega otroka. Podaljševanje takih nosečnosti je mogoče samo ob ustrezni opremi in v ustreznih prostorih ter ob požrtvovalnih strokovnjakih na vseh ravneh – od strežnic, administratork, medicinskih sester do zdravnikov,« je še poudarila Tul-Mandićeva.