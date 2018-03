Zaskrbljena občanka nas je opozorila na gradnjo na grajskem griču. Gre za nove kamnite škarpe, ki so postale še bolj vpadljive, ko je skopnel sneg. Občanko skrbi, da bo ta novogradnja skazila enega najlepših pogledov na Ljubljanski grad. Škarpe so najbolj opazne z Novega trga in s Šuštarskega mostu. Gradbene posege na grajskem griču izvaja družba Minep, ki je lastnica zemljišča in sosednje stavbe na naslovu Reber 3.

Vodja ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Boris Vičič je zagotovil, da za omenjene škarpe zavod ni i