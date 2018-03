Drugi tir: projekt negotov, projektna družba ostaja

Družba 2TDK z ustanovnim kapitalom milijon evrov še naprej ostaja, ne glede na to, da je usoda projekta negotova. Odgovorni pravijo, da bo izvajala aktivnosti v zvezi s projektom, a katere so to, ni jasno, saj pri dejanski gradnji pred uveljavitvijo zakona ne more sodelovati.