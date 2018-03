Kolesarsko parkirišče samo za zaposlene

Pomlad je prinesla tudi začetek kolesarske sezone, ob tem pa lahko spet spoznamo, kako lepo je bilo, ko v Ljubljani še ni bilo vsakodnevne bitke za kolesarski parkirni prostor. Kako hudo je s tem, nas opominja cela gora napisov Prepovedano naslanjanje koles. Nov dodatek v obrambi zasebne lastnine in boju proti divjemu kolesarskemu parkiranju pa je napis pred okrajnim sodiščem v Ljubljani, ki opozarja, da lahko na kolesarskih stojalih pred vhodom kolesa parkirajo le zaposleni. In kaj se bo zgodilo, če bo parkiral tudi obiskovalec, ki ga bodo kasneje kot pričo zasliševali na kakem postopku na sodišču? Mu bo varnostnik sodišča dal globo ali bo prišel kolesarski pajek? Ker je ta del sankcij nedorečen, sodišču priporočamo, da funkcionalno zemljišče, ki mu pripada, ogradi z visoko in močno kovinsko ograjo, tako kot so že storili njihovi sosedje, pa še nekaj drugih stanovalcev v mestu. Denimo v Slomškovi ulici je tako ograjeno funkcionalno zemljišče stavbe, v kateri je sicer tudi trgovina, do katere zdaj vodi ozek koridor med ograjo, cela ulica pa ima zato poseben getovski šarm. Ko bi pred sodiščem zgradili svoj funkcionalni kolesarski zajčnik, pa bi bila nujna parcelizacija kolesarskih stojal – vsako bi pripadalo določenemu zaposlenemu, čigar ime bi moralo biti napisano tako na stojalu kot na kolesu, da se bo vedelo, da ob vhodu lahko parkirajo le sodnice, tipkarice tam daleč na drugi strani stavbe, stranke sodišča pa naj si kolesa parkirajo v grmovju. Red pač mora biti.