vaša begunska politika dobiva vedno boj srhljive razsežnosti. Nazaj v Turčijo, po vašem mnenju varno državo, pošiljate tri mlade družine z otroki, ki so po vojaškem udaru v tej državi pri nas zaprosile za politični azil, pa ste jim ga vi odrekli.

Zgrožena nad takim zločinskim ravnanjem svoje države se čutim soodgovorna, če tiho in brez ugovarjanja pristajam na tako skrajno nehumano ravnanje z ljudmi, ki jih lahko zaradi vaše odločitve čaka tudi smrtna obsodba. Gospa ministrica, vas res niso informirali, da so v turških zaporih z materami zaprti tudi njihovi otroci?

Veliko nas je, ki se z vašim ravnanjem ne strinjamo in nočemo, da našo državo postavite na zemljevid kršiteljic temeljne človekove pravice do življenja. Zahtevamo, da tudi vi ravnate v skladu z njo.

Še mnogo bolj kot mene pa zadeva odgovornost za človeška življenja oba naša predsednika, države in vlade, gospoda Boruta Pahorja in gospoda Mira Cerarja, zato tudi od njiju upravičeno pričakujemo, da prekineta svoj molk, zaščitita mlade ljudi in njihove otroke in poskrbita, da bodo pri nas dobili varno zatočišče.

Lada Zorn, Ljubljana