Tudi na tretji postaji druge norveške turneje v smučarskih skokih nič novega. Poljak Kamil Stoch je znova pometel s konkurenco in povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala pred Nemcem Richardom Freitagom na 245 točk in točkovanju norveške turneje pred Norvežanom Robertom Johanssonom na 87,6 točke. O premoči 30-letnega Poljaka vse pove podatek, da je obakrat skočil z enega zaletnega mesta nižje kot tekmeci, a imel v obeh serijah najboljša dosežka. Prvič v zgodovini svetovnega pokala se je zgodilo, da je na skakalnici zmanjkalo zaletnih mest. V poskusni seriji je pihal tako močan vzgonski veter, da so jo prekinili po 42 tekmovalcih, ko je Nemec Markus Eisenbichler poletel do novega rekorda skakalnice 148,5 metra z zaletišča številka ena. Ker zaletišča po nastopu Nemca niso več mogli znižati, najboljših osem skakalcev ni skočilo v poskusni seriji. Ko je sonce zašlo, je vzgonski veter nekoliko popustil, da so tekmo vendarle izpeljali z zaletnega mesta števila dve, Stoch pa je skakal s številke ena.

Slovenski izkupiček so trije od sedmih tekmovalcev med dobitniki točk svetovnega pokala. Znova je bil najboljši Peter Prevc na osmem mestu, ki je oba skoka opravil zelo dobro in se drugič zapored uvrstil med najboljšo deseterico in postal najboljši Slovenec v skupnem seštevku turneje. »V obeh serijah sem na mizi naredil manjše napake, zato še nisem dosegel vseh metrov, ki bi jih lahko. Ker izkupiček ni popoln, je po finalni seriji kanček grenkega priokusa, ampak že na naslednji tekmi bomo to popravili,« je tekmo ocenil Peter Prevc. Potem ko se v Lillehammerju ni uvrstil v finalno serijo, se je Jernej Damjan vrnil med dobitnike točk z 18. mestom. Za slovo od sezone je točke osvojil še Timi Zajc za 27. mesto, saj na poletih konec tedna v Vikersundu ne bo tekmoval (zamenjal ga bo Domen Prevc), ker je še mladinec, zelo pa si želi, da bi mu vendarle dovolili nastop prihodnji teden v Planici. Ostali štirje slovenski tekmovalci so ostali brez točk, čeprav je imel Anže Lanišek med vsemi največjo pomoč vzgonskega vetra, saj je bil odbitek kar 24 točk.

»Zadovoljen sem z uvrstitvijo Prevca med najboljših deset, čeprav njegova skoka še nista bila popolna. Damjan se je uspešno vrnil med najboljše po napaki v Lillehammerju. Zajc je potrdil svojo nadarjenost, je mlad tekmovalec, ki ima pred seboj še vso kariero in lahko postane vrhunski skakalec. Škoda, da ostali niso izkoristili ugodnega vzgonskega vetra. Glede na formo so prav na robu tistih, ki osvajajo točke,« je slovenski nastop ocenil selektor Goran Janus.

Skakalci so sinoči takoj po tekmi iz Trondheima odpotovali v Oslo z letalom, od tam pa z avtobusi v Drammen, kamor so prispeli ob enih ponoči. Norveško turnejo bodo sklenili s poleti na letalnici v Vikersundu, ki je trenutno največja na svetu. Jutri bosta dve seriji za trening in ob 17.30 kvalifikacije za nedeljsko tekmo, medtem ko bo v soboto ekipna tekma. »Želim si, da bi fantje na poletih predvsem uživali,« je dodal Janus.