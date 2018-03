Neznanec je bil oblečen v temno jakno in svetlejše hlače, na glavi pa je imel kapo. Storilec govori slovensko, so sporočili iz policijske uprave Kranj.

Policisti prosijo, naj se očividci oziroma osumljeni moški javi policiji na interventno številko 113 oziroma na policijsko postajo Kranjska Gora na telefonsko številko (04) 582 07 00 ali na katero koli drugo policijsko postajo.

Gorenjski policisti poročajo tudi o več vlomih. V Lučinah in Poljanah nad Škofjo Loko je neznani storilec v sredo ponoči vstopil v objekt z naviranjem okna in ga pregledal, vendar ni ničesar ukradel. Prav tako so z naviranjem oken vlomili v tri stanovanjske hiše v Glinjah, Šmartnem in Zalogu med 17. in 21. uro.

Storilec je stanovanjske hiše pregledal, ukradel pa je manjši znesek denarja. Ob tem so policisti opozorili, da so pozne popoldanske in večerne ure zelo aktualne za vlome. Storilci navadno vlomijo z naviranjem oken in vrat, iščejo pa predvsem nakit, zlatnino in denar.