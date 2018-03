Znak kakovosti v graditeljstvu, ki ga je AJM prejel za montažo stavbnega pohištva, podeljuje Gradbeni inštitut ZRMK skupaj z družbo Gospodarsko razstavišče, Gospodarsko zbornico Slovenije in pristojnimi ministrstvi. Gre za certificiranje, ki ga spremljajo stroga merila s področja razvojno – tehnoloških dosežkov, ki jih praviloma zadovoljujejo samo najboljši oziroma tisti, ki za najboljšimi zaostajajo za manj kot deset odstotkov.

Podjetje AJM je Znak kakovosti za montažo prejelo že sedmič. Žirija je letošnjo podelitev utemeljila s komentarjem, da so eni iz med redkih, ki pri montaži svojih izdelkov uporabljajo kakovostne materiale in orodja, ter upoštevajo sodobna merila stroke. Pri delu uporabljajo materiale, ki so testirani in imajo ustrezna potrdila ter certifikate. Delovni proces in obvladanje izvedbe montaže poteka v skladu s ISO standardom 9001. Montažerska služba je posebej organizirana, redno skrbijo za vsakoletno usposabljanje in dodatno izobraževanje, ter seznanitev z novostmi.

Ob prejemu Znaka kakovosti so v AJM izpostavili pomen dobro, pravilno, opravljene montaže stavbnega pohištva. Kakovostno okno, z odličnimi toplotno izolacijskimi lastnostmi ne bo izpolnjevalo svoje funkcije in prineslo želenega prihranka energije, če ne bo pravilno vgrajeno. Zato poudarjajo, da je ob nakupu kakovostnega okna, nujno potrebna tudi primerna strokovno opravljena montaža. V podjetju izvajajo več različnih montaž primernih za različne tipe gradenj. Klasično za prenove in sanacije, ki ne zahtevajo večjih energetskih prihrankov ter več različic t.i. energetske montaže po smernicah RAL, ki je primerna za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo.