Konsolidacija javne uprave v letu 2017 je pomenila tudi konsolidacijo na IT področju po posameznih ministrstvih. Tako je Ministrstvo za javno upravo hkrati v letu 2017 izrazilo tudi potrebo po dodatnih kapacitetah podatkovnih centrov na lokaciji v Mariboru. Dodatne potrebe Ministrstva za javno upravo so pomenile najem še enega celotnega visoko varnega podatkovnega centra kapacitete 100 m² na lokaciji poštnega logističnega centra v Mariboru.

Pošta Slovenije danes razpolaga z 800 m² podatkovnih centrov (od tega jih 200 m² najema MJU). Podatkovni centri so zgrajeni na dveh lokacijah, in sicer v prostorih poštnega logističnega centra Maribor ter v prostorih poštnega logističnega centra Ljubljana. Zgrajeni so po najvišjih varnostnih standardih in imajo certifikat ISO 27001:2013 ter certifikat TIER III. Vsi podatki se hranijo v Sloveniji, stranke Pošte Slovenije pa so bančne in državne institucije, avtomobilska industrija, telekomunikacijski operaterji, šolstvo, IT podjetja ipd.