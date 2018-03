Padavine se bodo okrepile in zajele vso državo

Zvečer se bodo padavine na zahodu krepile in ponoči zajele vso državo. Do jutra bodo že oslabele. Meja sneženja bo med 900 in 1300 metrov nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v Gornjesavski dolini okoli 0, ob morju 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.