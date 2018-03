»Mi, voditelji Francije, Nemčije, ZDA in Velike Britanije, preziramo napad na Sergeja in Julijo Skripal« v Salisburyju 4. marca, so zapisali v skupni izjavi, kakršne so sicer zelo redke. Kot so nadaljevali, jih je London obvestil, da je za napad najverjetneje odgovorna Rusija in oni to oceno delijo, saj »ni nobene prepričljive alternativne razlage«, Rusija pa tudi »ni odgovorila na legitimno zahtevo britanske vlade, kar še dodatno potrjuje njeno odgovornost«.

London je napad na nekdanjega dvojnega rusko-britanskega agenta Skripala povezala s skupino živčnih strupov novičok, ki so jo razvili v 70. in 80. letih v nekdanji Sovjetski zvezi. Moskvi očita, da ni uspela pojasniti, kako se je lahko ta strup znašel na Otoku. Kremelj zanika vpletenost in tudi ni upošteval ultimata Londona, po katerem bi moral do torka zvečer podati pojasnila.

Napad na suverenost Velike Britanije »Rusijo pozivamo, naj nagovori vsa vprašanja, povezana z napadom v Salisburyju (...) Še posebej bi morala Rusija Organizaciji za prepoved kemičnega orožja v celoti razkriti program novičok,« v skupni izjavi poudarja četverica voditeljev in dodaja, da gre za napad na suverenost Velike Britanije ter kršitev mednarodnega prava, ki »ogroža varnost nas vseh«. Zastrupitev v Salisburyju sicer predstavlja prvo ofenzivno uporabo živčnega strupa v Evropi po drugi svetovni vojni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes znova ocenil, da za omenjenim napadom na Skripala stoji Rusija in dodal še, da napad ustreza brezobzirnemu ravnanju Rusije v minulih letih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Nobenega razloga nimamo, da bi postavljali pod vprašaj izsledke preiskave in ocene velike Britanije,« je menil Stoltenberg.