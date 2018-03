Predsednik vlade v odstopu Miro Cerar je v pismu članom SMC zapisal, da je bil njegov sinočnji odstop nujen. Kot je navedel, je šlo za »premišljeno, preudarjeno in predebatirano potezo, ki nam omogoča, da krenemo v argumentirano in odločno bitko - za nov mandat«. Tekma namreč po njegovih besedah še zdaleč ni odločena.

Članom in članicam SMC je Cerar, ki so mu na nedavnem kongresu podelili še en mandat za vodenje stranke, pojasnil, da je po tako jasni in odločni podpori na kongresu moral »taisto odločnost in jasnost« pokazati vsem, ki si prizadevajo ne le preprečiti njihove prihodnje uspehe, ampak tudi izničiti opravljeno delo.

Kot je navedel, je bilo dogajanje zadnjega tedna tista kaplja čez rob, ki jo je sicer predvidel, a si je nikakor ni želel. »Zdaj bodo nekatere reči preprosto drugačne,« je napovedal.

Po projektu drugega tira so po njegovih besedah »udarili tisti, ki želijo na vsak način ustaviti pozitivni razvoj Slovenije. Tisti, ki jim ni pogodu, da imamo tretjo najvišjo gospodarsko rast v EU, ki nočejo priznati, da imamo najnižjo brezposelnost po letu 2009, ki bi raje še naprej ribarili v kalnem, ne pa z domačimi in tujimi pametnimi investicijami odpirali nova delovna mesta«.

Vse to so po njegovih navedbah konkretni rezultati SMC, zaradi katerih ljudje živijo bolje. A jim tega, kot je povedal že v sredo zvečer, mnogi nočejo priznati. »Vidijo le svoje pravice, ne pa tudi odgovornosti in soodgovornosti,« je navedel in dodal, da žal tudi njihovi partnerji v koaliciji ne.

Nove preizkušnje se prav nič ne boji

Tudi v pismu članom stranke je pojasnil, da je ugotovil, da tudi v prihodnjih tednih ne bo nič drugače. Zato se je odločil, da mandat, ki so ga dobili od ljudi, ljudem vrne. Odločitev je sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. »Gre za odgovorno odločitev, ki jo v takšni situaciji preprosto mora sprejeti vsak zaupanja vreden politik,« je prepričan Cerar. Do izvolitve nove vlade pa bo, kot je zagotovil, skrbel, da bo vlada opravljala vse tekoče in nujne zadeve in da bo Slovenija mirna in stabilna.

»Poznate naš program, veste, kako podroben in konkreten je. Poznate naše ljudi, veste, da jim lahko zaupamo. Na volitvah bodo zdaj državljanke in državljani lahko presodili, ali takemu odličnemu programu in takim odločnim kandidatom in kandidatkam SMC še zaupajo - ali pa bi raje tvegali kaj (zelo) starega ali kaj (prav nič) novega,« je ob koncu pisma članom še zapisal Cerar in dodal, da se te preizkušnje prav nič ne boji, saj je v letih skupnega dela spoznal, da še kako dobro vedo, kaj je prav in kaj narobe.