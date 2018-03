Zaradi procesne napake je moralo mariborsko okrožno sodišče znova prečiščevati kazensko odgovornost Ivana Grobina. Dokazni postopek je predsedujoča sodnica Andreja Lukeš izvedla ekspresno, zanj je potrebovala komaj dva naroka. 88-letnega Mariborčana je poslala v zapor za 20 let zaradi umora zunajzakonske partnerice. Sodba še ni pravnomočna.

Sedemnajst let mlajši Ani R. je Grobin vzel življenje 28. januarja lani. Ko je ležala v postelji, jo je zahrbtno ustrelil v zatilje. Po prepričanju tožilstva se ji je brezobzirno maščeval zato, ker se mu ni uklonila in ni upoštevala njegove zahteve glede delitve denarja od prodaje njene nepremičnine. Del kupnine je namreč skrila, Grobinu pa je rekla, da ga je dala hčerki.

Če bi pomoč poklical prej, bi morda preživela

Po dejanju Grobin ni nemudoma poklical pomoči, temveč je prej ustrelil še sebe. Višji tožilec Darko Simonič je s tem v zvezi izpostavil, da je bil obdolženi nekoč sodelavec sekretariata za notranje zadeve in uprave javne varnosti. Ker zna zelo dobro rokovati s strelnim orožjem, je bil načeloma sposoben prizadejati si takšno poškodbo, ki zanj ne bi bila usodna. Simonič je v svoji sklepni besedi še izpostavil, da bi oškodovanka morebiti preživela, če bi Grobin prej poklical pomoč. To je storil šele približno 12 ur po dejanju.

Senat pod predsedovanjem mariborske okrožne sodnice Tanje Rot je Grobina lani spoznal za krivega in ga obsodil na 20 let zapora, nakar je sodbo razveljavilo tukajšnje višje sodišče. Zagovorniku Tomažu Žigerju je namreč uspelo dokazati, da je prvostopenjsko sodišče bistveno kršilo določbe kazenskega postopka, ker se sodnici in porotniki niso izločili iz postopka potem, ko so se na sojenju seznanili z nedovoljenim dokazom. »Okužili« so se s pričanjem policistke, ki se je na sodišču razgovorila o svojem pogovoru z osumljenim na prizorišču umora. Z njim se je pogovarjala, še preden so policisti Grobinu dali pravni pouk.

Višji sodniki so postopek dodelili novemu senatu pod predsedovanjem sodnice Andreje Lukeš. Tudi tokrat se je Grobin izgovarjal na svojo visoko starost in slabo zdravje. Milosti si s tem ni prislužil. Za to, da bi mu izrekel nižjo kazen, senat ni našel bistvenih olajševalnih okoliščin. Pripor mu je podaljšal do pravnomočnosti sodbe, obdolžen bo moral plačati stroške sodnega postopka, svojce pokojne, ki so v postopku priglasili premoženjski zahtevek, pa je napotil na pravdo. Zagovornik Žiger, ki je v sklepni besedi predlagal, da se njegovo stranko kaznuje zgolj zaradi uboja, je že napovedal pritožbo.