V osrčju raziskave sta bila takrat še aktivni, danes pa že upokojeni astronavt Scott Kelly, ki je leto dni preživel na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), in njegov identični dvojček Mark, ki je ostal na Zemlji. Po analizi podatkov, ki so jih zbrali pred Scottovim poletom v vesolje, med njim in po njem, so zaključili, da identična dvojčka nimata več povsem enakega DNK-ja.

Raziskovalci so spremembe, ki sta jih povzročila čas in vesolje, spremljali tako, da so pred misijo, med njo in po njej izmerili Scottove presnovke ali metabolite (proizvode v procesu presnove), citokine (posredniki med elementi imunskega sistema) in proteine oziroma enostavne beljakovine. Ugotovili so, da je polet v vesolje povezan s stresom ob pomanjkanju kisika, vnetjem in dramatičnimi premiki hranil, kar vpliva na t. i. genski izraz.