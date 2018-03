Evropska komisija je seznanjena z odločitvijo vrhovnega sodišča v povezavi z referendumom o drugem tiru in je v stiku s slovensko vlado glede nadaljnjih korakov, ki bodo sledili tej odločitvi.

»Rada bi posredovala eno sporočilo v povezavi s tem v Slovenijo - samo brez panike,« je poudarila komisarka.

Slovenija je po besedah Bulčeve prejela v prvem koraku 44 milijonov evrov sofinanciranja za študije in začetna gradbena dela; ta denar ni predmet odločitve vrhovnega sodišča.

V drugem koraku pa je prejela 109 milijonov evrov za nadaljnje financiranje drugega tira. Ta denar je začasno zamrznjen, v komisiji so v stiku s slovensko vlado glede nadaljnjih korakov, nato bodo sprejete nadaljnje odločitve, je pojasnila komisarka.

Na vprašanje, ali je ta projekt glede na politične težave, s katerimi se sooča, sploh sposoben preživeti, pa Bulčeva odgovarja, da je to še vedno strateško izjemno pomemben projekt, ne samo za Slovenijo, ampak tudi za EU.

Ta projekt je del jadransko-baltskega koridorja, odobren je bil zaradi cestnih zamaškov in pozitivnih učinkov, ki jih pripelje železniška proga, tako da še vedno ostaja prednostni projekt, je izpostavila.

Komisarka upa, da bo Slovenija svoje zaveze v povezavi s tem izpolnila ne glede na to, kdo bo v vladi.

Sindikat žerjavistov Cerarju: Če ne znaš sestaviti makete, tudi drugega tira ne moreš

»Če bi nas poslušal, bi že zdavnaj dal čelado na glavo, si obul škornje, nataknil rokavice, zasadil prvo lopato nekje pri Kopru ali na Črnem Kalu in se ponosno sončil na vseh naslovnicah,« so zapisali v sindikatu, ki je pogosto nasprotoval Cerarju.

Ob tem navajajo, da tako Luki Koper ne bi grozilo, da ji bodo posel speljali Italijani, ker Avstrija pospešeno gradi devet milijard težak projekt železniške povezave do italijanskih severnojadranskih pristanišč. »Prehiteli nas bodo zaradi tvojega mencanja, zaradi prvega in zdaj še drugega referenduma ter zaradi tvojega odstopa,« so navedli, potem ko je postalo jasno, da bo referendum o uveljavitvi zakona o drugem tiru treba ponoviti.

Cerarju očitajo, da je ostal obkrožen z neiskrenimi, zlonamernimi in nesposobnimi ljudmi, namesto da bi poslušal delavce in ljudstvo. »Sicer pa, če ne znaš niti makete narediti kot je treba, ni šans, da bi spravil skupaj drugi tir,« so poudarili.

Pismo so podpisali kot »tvoji atentatorji Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper« in zapisali še nekaj naukov za prihodnjo vlado. Ta naj posluša delavce, išče rešitve, predvsem pa »zabriše zakon o izgradnji in financiranju drugega tira v smeti" in se loti gradnje.

Podobno je v četrtek predlagal tudi vodja poslancev SD Matjaž Han, ki je na POP TV dejal, da bi bilo treba poiskati pot, kako umakniti zakon o drugem tiru, ker se mu zdi noro, da bi dali štiri milijone za nov referendum.

Glede možnosti, da bi vlada zakon, ki bo že drugič predmet referenduma, umaknila, je pravnik Jurij Toplak pojasnil, da tega ne more storiti, saj je bil že sprejet v DZ. Sprejemanje novih določb pa po njegovi oceni ne bi bilo smiselno, saj bo, če bo zakon na referendumu vnovič potrjen, v veljavo stopil pozneje in bi tako »povozil« morebitne vmesne spremembe.