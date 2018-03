V nizozemski trgovinski verigi Jan Linders so brez dovoljenja menihov iz samostana Saint Sixtus prodajali tri njihove vrste piva, ki so pri kupcih zelo priljubljene. »10 evrov za steklenico krši standarde in vrednote menihov. Vsi vedo, da se menihi iz Westvleterena ne ženejo za denarjem, saj proizvedejo le toliko piva, kolikor ga morajo prodati za preživetje. Ves dobiček gre v dobrodelne namene opatije,« je pojasnil predstavnik menihov.

Pivo proizvaja 20 menihov, po pravilih pa ga lahko prodajajo zgolj po kozarcih v opatiji ali pa pod strogimi pogoji v malo večji količini. Na vsaka dva meseca lahko posameznik kupi po največ dva zabojčka s 24 steklenicami, za vsakega pa odšteje med 34 in 44 evrov. Pivo dobijo na vhodu samostana ob vnaprej dogovorjeni uri, sporočiti pa morajo tudi registrsko številko avtomobila, poroča Guardian. Med letoma 1946 in 1992 so menihi proizvajanje piva predali zunanjemu izvajalcu, saj so se bali, da ukvarjanje z njim moti njihovo duhovnost.

Predstavnik trgovske verige je za nizozemski časnik De Volkskrant povedal, da so želeli redne stranke nagraditi s posebnim pivom, nakup pa da so omejili na dve steklenici. 300 zabojčkov po 24 steklenic so prodali v nekaj urah, po nekaterih navedbah pa so stranke na pivo čakale v vrsti. Vodja trženja je za časnik dodal, da so imeli ogromno izdatkov in veliko posrednikov, ki so jih morali plačati, kar naj bi bil razlog za visoko ceno piva. Zanikal je, da se je veriga s prodajo piva menihov okoristila ter dodal, da so želeli zgolj dobro. »Spoštujemo ekskluzivnost tega piva,« je sporočil menihom. Ti pa le upajo, da se kaj podobnega ne bo več pripetilo.